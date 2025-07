Para un canal nacional, las playas correntinas son de Chaco

n En un programa de la señal A24 presentaron la temporada de verano en una de las playas de la costanera de Corrientes pero con el curioso detalle que la confundieron con la provincia vecina.

Un momento curioso se vivió durante una transmisión en vivo de A24, cuando el periodista Javier Díaz cometió un error geográfico al referirse a la ubicación de un móvil que mostraba a un grupo de personas disfrutando del río Paraná en la playa Arazaty, ciudad de Corrientes.

Lo insólito se vio cuando Díoaz anunció: “Nos vamos a otra zona de la República Argentina, nos vamos al Chaco”, y en la pantalla apareció la leyenda "Ola de calor: El alivio de las playas de Chaco".

Sin embargo, lo que no sabían ni el conductor ni la producción del programa es que la imagen mostraba a los veraneantes en la costanera de la ciudad de Corrientes, no en Chaco, ya que dicha provincia no se caracteriza por tener acceso a playas.

Aun así, tras unos minutos, la movilera que se encontraba en el lugar corrigió el error y especificó que el punto de transmisión estaba ubicado en la costanera de Corrientes.