Elecciones en el Colegio de Abogados de Corrientes: Cambio Forense y Compromiso y Participación se disputan la presidencia

En un paso importante hacia las elecciones del 30 de octubre, la Junta Electoral del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes oficializó las dos listas que competirán por la presidencia del Colegio.

La Lista N°1, “Cambio Forense”, encabezada por el Dr. Juan Manuel Bobadilla, y la Lista N°2, “Compromiso y Participación”, se disputarán los votos de los abogados matriculados en todo el distrito.

Cambio Forense: experiencia, gestión y amplio respaldo

La Lista N°1, “Cambio Forense”, obtuvo más de 1.300 avales, lo que refleja un fuerte acompañamiento de los colegas de toda la circunscripción.

Encabezada por el Dr. Juan Manuel Bobadilla, actual tesorero del Colegio, la propuesta de Cambio Forense representa la continuidad de una gestión consolidada, que se ha caracterizado por el trabajo institucional, la apertura de espacios para los abogados jóvenes y la planificación de políticas de fortalecimiento profesional.

Bobadilla, con una trayectoria de más de 15 años en el ejercicio de la abogacía, proviene de la Comisión de Jóvenes Abogados y se ha destacado por su liderazgo de gestión, planificación y trabajo en equipo.

Durante su paso por la actual conducción, participó activamente en la modernización del Colegio, la creación de espacios de formación, y la ampliación de beneficios y servicios para los matriculados.

Compromiso y Participación: la otra lista

La Lista N°2, “Compromiso y Participación”, consiguió 290 avales y se presenta como alternativa para quienes buscan un cambio en la conducción institucional.

Cronograma electoral

• Presentación de modelos de boletas: 20 de octubre

• Jornada electoral: 30 de octubre

Los abogados matriculados en el Colegio de Abogados de Corrientes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes para la próxima gestión.

Desde ambas propuestas se invita a los colegas a participar activamente del proceso electoral y a informarse sobre los proyectos que cada lista impulsa.

