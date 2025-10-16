Tras el fuerte temporal, confirman que seis familias se encuentran evacuadas en Ituzaingó

Un fuerte temporal dejó importantes acumulados de agua y numerosos inconvenientes en distintos sectores de Ituzaingó. Según confirmaron este jueves desde Defensa Civil de la Municipalidad de esa localidad a El Litoral, seis familias se encuentran alojadas en el albergue transitorio en el Club Mil Viviendas. Los pronósticos no son alentadores y se prevé más lluvias.

Por las intensas lluvias que superaron los 213 milímetros en pocas horas, barrios como Don Tomás, San Jorge, Paraná, Madariaga e Itatí son algunos de los más comprometidos por el anegamiento de calles y viviendas.

Hasta el momento, son 6 las familias evacuadas

“Ahora tenemos seis familias evacuadas, tres llegaron antes de las 18 y otras tres un poco más tarde. Ya se encuentran refugiadas y ahora se espera que siga lloviendo por lo que seguramente tendremos más personas alojadas”, señalaron a El Litoral desde Defensa Civil de Ituzaingó.

Municipalidad de Ituzaingó

Rige doble alerta por tormentas en Corrientes

El área de Acción Social habilitó el albergue transitorio en el Club Mil Viviendas, donde fueron trasladadas las familias que debieron abandonar sus hogares debido a la emergencia. No descartan que con el correr de las horas se sumen más ituzainguenses.

Mientras que desde la Municipalidad señalaron que “todas las áreas se encuentran trabajando de manera articulada y constante para asistir a los vecinos más afectados”.

El equipo de Obras y Servicios Públicos continúa desplegado en la vía pública realizando tareas de drenaje, encauzamiento y limpieza para facilitar el escurrimiento del agua.

Línea de emergencia

Ante una emergencia, se encuentra habilitada la línea de Defensa Civil de Ituzaingó 3786-515278 que se mantiene activa para quienes necesiten asistencia inmediata o reportar nuevas situaciones de riesgo.