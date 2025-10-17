Cuadros Tarifarios conforme a la Resolución 730/2025

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Temas del día:
Secciones
Servicios
Por El Litoral
Condenan a funcionario correntino por privación ilegítima de la libertad de su pareja
Recuperaron un caballo valuado en $6 millones en Mburucuyá
Elecciones en el Colegio de Abogados: dos listas se disputan la presidencia
Una jueza elaboró una metodología amena para citar a una niña de 7 años al juzgado
Un apostador de Esquina se llevó más $157 millones en la Quiniela Poceada Correntina
San Luis del Palmar: 200 mm de lluvia y la crecida del Riachuelo dejaron evacuados
Llega la segunda edición de la “Noche de Titanes"
Inundación en Corrientes: son 25 las familias evacuadas en cuatro localidades
Corrientes abre las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026:cuándo y cómo anotarse
Mandiyú incorporó cinco jugadores del Federal A
Intensa capacitación de la Procuraduría General de la Nación en Corrientes
Pablo Laurta fue trasladado a una celda de aislamiento
Desesperación y forcejeos en una protesta en la Agencia de Discapacidad
Escándalo británico
Zárate jugará su tercera semifinal en el circuito mundial ITF
Dilema en la Casa Blanca: el ataque a un navío narco dejó sobrevivientes
Herencias internacionales ¿qué pasa con los bienes en el exterior?