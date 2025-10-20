Día de la Madre: las ventas de indumentaria cayó un 10% en Corrientes

El comercio correntino registró un movimiento interesante durante el fin de semana del Día de la Madre, aunque no todas las categorías lograron mantener los números del año pasado. Así lo indicó Augusto Massochi, presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC).

Según el dirigente, las ventas en la ciudad cayeron un 10% en comparación con 2023. “Algunos sectores vendieron menos unidades, mientras que otros lograron sostenerse gracias a promociones y financiación”, explicó Massochi.

En detalle, el rubro de indumentaria y calzado fue uno de los más afectados, con una baja cercana al 10%, mientras que pequeños electrodomésticos y celulares registraron buenos resultados, impulsados por planes de pago sin interés ofrecidos por varias tarjetas.

El dirigente destacó que las promociones bancarias y planes de financiación fueron fundamentales para sostener el consumo en un contexto económico todavía débil. “El comercio se preparó con combinaciones de descuentos y cuotas, y eso ayudó a que la caída no sea tan pronunciada”, señaló en declaraciones a Radio Continental.

Además, Massochi comentó que hubo movimiento en florerías, regalerías y emprendimientos gastronómicos, con reservas completas en varios restaurantes durante el domingo al mediodía. “El viernes el mal tiempo afectó un poco, pero el sábado se vio mucha gente comprando. Esperábamos un escenario peor, pero la caída no fue tan significativa”, agregó.

Por último, resaltó que no todos los rubros tuvieron el mismo comportamiento: mientras algunas ópticas reportaron ventas bajas, los comercios de productos para el hogar y electrodomésticos accesibles lograron mantener el ritmo.