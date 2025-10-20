Capacitan a docentes en alfabetización temprana y materiales curriculares

Rectores, profesores y estudiantes avanzados de la carrera de Educación Inicial de los Institutos de Formación Docente de Corrientes capital participaron esta mañana de un encuentro sobre Alfabetización Temprana y Desarrollos Curriculares, organizado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa.

El objetivo de la actividad fue que los futuros docentes conozcan y analicen la política educativa provincial y los materiales pedagógicos disponibles, con énfasis en el Plan de Compromiso por la Alfabetización, destinado a estudiantes, docentes y equipos directivos de toda la provincia.

Durante la jornada se abordaron dos ejes principales:

Programas de alfabetización temprana, que buscan fortalecer la adquisición de saberes fundamentales desde los primeros niveles educativos. Desarrollos y suplementos curriculares, materiales que complementan y amplían el Diseño Curricular de Nivel Inicial 2020, facilitando la planificación, implementación y evaluación de la enseñanza.

Además, se presentó la guía “De los desarrollos curriculares a la práctica docente”, diseñada para integrar los desarrollos y suplementos curriculares en las planificaciones didácticas de los docentes en formación.

El director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, destacó la importancia de la profesión: “Los docentes de nivel inicial son quienes dejan la primera huella en la vida de un niño. Cada sala es un espacio donde un niño espera apropiarse de saberes y establecer un vínculo afectivo con su docente”.

Simonit también recordó que la ministra Práxedes López, aunque no pudo estar presente por agenda, ha priorizado desde el inicio de su gestión al nivel inicial y la alfabetización, pilares fundamentales para la formación de cualquier ciudadano.

Por su parte, la supervisora del nivel inicial, Patricia Ponce, resaltó la transformación educativa en Corrientes desde 2020 con el nuevo diseño curricular y la adaptación de los suplementos curriculares: “La carrera docente es una carrera donde nunca dejamos de estudiar, y hoy compartimos estos materiales para continuar ese proceso”.

En el marco del encuentro, los rectores de los institutos Juan Pujol y José Manuel Estrada recibieron ejemplares de 14 desarrollos curriculares, 3 suplementos curriculares y 1 informe de investigación, elaborados durante los últimos cuatro años de gestión, para sus bibliotecas institucionales.