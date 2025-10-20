Tensión, ironías y viejas heridas: otro cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura

El estudio de MasterChef Celebrity fue escenario de uno de los momentos más tensos de la temporada. Wanda Nara y Luis Ventura, con una historia de viejas diferencias mediáticas, se reencontraron frente a cámaras y protagonizaron un cruce cargado de ironías, gestos y frases filosas que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Todo comenzó con la devolución de Ventura a un plato de albóndigas de cerdo y cordero preparado por Wanda en la gala de eliminación. Germán Martitegui encendió la mecha al bromear sobre las chances del programa en los próximos Martín Fierro, lo que dio pie a un intercambio inesperado. Con tono irónico, Ventura respondió: “En función del resultado de hoy, le veo grandes posibilidades”.

Wanda, sin esquivar la provocación, replicó: “Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí”, a lo que Ventura retrucó con una frase que desató carcajadas y tensión al mismo tiempo: “Bueno, andá con Verónica Lozano”. El intercambio no quedó ahí.

La conductora, fiel a su estilo frontal, lanzó al aire: “Me echó un montón de veces de este canal”, y luego insinuó: “¿Le llega un sobre del exterior? Tengo muchas cosas para preguntarle”. La alusión a posibles sobornos vinculados a Mauro Icardi encendió aún más la polémica.

El enfrentamiento revivió un viejo conflicto entre ambos, que se remonta a los años en que Ventura -entonces presidente de APTRA- y Wanda mantenían una relación profesional cercana, antes de que una exclusiva periodística los distanciara definitivamente.

Días antes del estreno del reality culinario, Ventura había intentado minimizar la tensión en una entrevista con Catalina Dlugi: “Convivimos bien, pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran, devuelvo”. Sin embargo, la gala demostró que el pasado no quedó del todo enterrado.

Mientras tanto, la producción de MasterChef Celebrity aprovechó el momento de alta tensión televisiva que dejó memes, reacciones y comentarios encendidos entre los seguidores del reality. Todo indica que el cruce entre Wanda y Ventura será recordado como uno de los momentos más picantes de esta edición.

