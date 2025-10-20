El tierno mensaje de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer Día de la Madre

En el marco del Día de la Madre, celebrado este domingo en la Argentina, Paulo Dybala enterneció a sus seguidores al dedicarle un mensaje muy especial a Oriana Sabatini. La pareja, que espera a su primera hija para marzo de 2026, atraviesa un momento de felicidad plena, y el futbolista decidió homenajear a su esposa con unas palabras cargadas de amor y ternura.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el delantero de la Roma compartió una fotografía íntima de Oriana abrazando a sus perros, junto con una breve pero significativa frase: “Feliz día, mamita hermosa”. El gesto no tardó en volverse viral entre los fanáticos de ambos, quienes celebraron el cariño y la complicidad que los une.

La respuesta de la cantante y modelo no se hizo esperar. Con una simple pero dulce declaración, Oriana replicó el mensaje de su esposo con un “Te amo”, sellando así un intercambio que conmovió a sus millones de seguidores.

Aunque su hija aún no nació, Dybala quiso reconocer el proceso que vive su pareja, acompañándola en cada etapa del embarazo y celebrando el vínculo que ya comparten como familia. “Fue su primer Día de la Madre simbólico”, comentaron allegados al entorno de la pareja, que se muestra cada vez más unida en esta nueva etapa.

En los últimos días, ambos compartieron también imágenes de una escapada romántica, donde Oriana lució su incipiente pancita con un look casual de jeans, blazer y body blanco. La publicación fue ampliamente comentada por sus seguidores, que destacaron el estilo y la serenidad de la futura mamá.

La noticia del embarazo fue confirmada el pasado 30 de septiembre mediante un emotivo video publicado en redes sociales, donde la pareja mostró la ecografía y se los vio visiblemente emocionados. Desde entonces, las muestras de cariño hacia ellos no cesan, tanto de fanáticos como de colegas del mundo del espectáculo y el fútbol.

