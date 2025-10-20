Thalía se emocionó con el homenaje de Cazzu: "Qué linda sorpresa, te quedó hermosa"

Cazzu sigue conquistando escenarios internacionales y también corazones. En medio de su exitosa gira Latinaje por México, la artista argentina sorprendió al público de Monterrey con una sentida interpretación de “No me enseñaste”, uno de los mayores éxitos de Thalía. El homenaje no solo se viralizó en redes sociales, sino que llegó a oídos de la mismísima diva mexicana, quien no tardó en reaccionar con palabras llenas de cariño.

“Qué linda sorpresa, Cazzu. Te quedó hermosa”, escribió Thalía en su cuenta de Instagram, donde compartió uno de los videos del momento captado por los fans. Además, agregó: “Es una de mis canciones favoritas de la vida, me encanta”. El mensaje rápidamente se volvió tendencia, acompañado por una ola de elogios hacia la jujeña por su talento y su capacidad para reversionar clásicos con identidad propia.

Cazzu, cuyo verdadero nombre es Julieta Cazzuchelli, continúa afianzando su vínculo con el público mexicano. En Monterrey ofreció un show con entradas agotadas, repleto de momentos emotivos y una puesta escénica que combinó lo teatral con lo musical. Esta interpretación fue, sin duda, el instante más comentado de la noche, tanto por la fuerza vocal de la argentina como por la calidez de su gesto hacia una referente del pop latino.

Tras la repercusión, la artista jujeña reposteo las historias de Thalía sin agregar comentarios, dejando que el gesto hable por sí solo. En los próximos días continuará su recorrido por México con presentaciones en Mérida y Puebla, antes de cerrar su gira con un show especial en el Auditorio Nacional.

Además de emocionar con su tributo, la cantante aprovechó el escenario para reflexionar con sus seguidores sobre la autenticidad y la autoaceptación. “Me gusta ser imperfecta, ser como soy. A veces me critican por cosas del cuerpo, pero yo las abrazo”, dijo ante el aplauso del público.

Con esta versión, no solo rindió homenaje a una leyenda, sino que reafirmó su lugar como una de las voces más versátiles y poderosas de la nueva generación de artistas latinoamericanas.

