Corrientes: el Concejo de Santo Tomé exige a Vialidad Nacional la reparación urgente de la Ruta 14

Ante el visible deterioro de la Ruta Nacional N.º 14, el Concejo Deliberante de Santo Tomé impulsó un firme pedido al Gobierno Nacional para que se ejecuten de manera urgente obras de reparación, repavimentación y mantenimiento en el tramo que conecta Paso de los Libres con San Carlos, en la provincia de Corrientes.

Durante la sesión del jueves, mediante la solicitud de tratamiento sobre tablas, los concejales aprobaron el Expediente N.º 256/2025, un proyecto de resolución que se dirige a la Dirección Nacional de Vialidad para la intervención integral de la arteria.

Ruta clave para el desarrollo regional

En sus fundamentos, los ediles santotomeños destacaron que la Ruta 14 no es solo una vía de comunicación local, sino una de las principales arterias del Nordeste Argentino y parte fundamental del Corredor Bioceánico, que conecta a la Argentina con Brasil y Paraguay. Por ello, cumple un rol clave en la producción, el turismo y el desarrollo económico regional.

El Concejo advirtió que el actual estado de la calzada genera un alto riesgo para los vecinos, transportistas y turistas que la transitan, y que el deterioro es responsable de accidentes de distinta gravedad con consecuencias materiales y humanas.

Resolución e intimación

Por todo lo expuesto, el Concejo Deliberante resolvió solicitar al Gobierno Nacional el urgente arreglo, repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 14 en el segmento afectado.

La resolución será notificada y remitida al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a la Dirección Nacional de Vialidad, a los legisladores nacionales por Corrientes y a los intendentes de las localidades comprendidas en el tramo entre Paso de los Libres y San Carlos, buscando sumar apoyo político para la gestión de las obras.

*Con información de El Territorio