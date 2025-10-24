¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

peligro extremo Unne Irupé
Para costear su cirugía

Irupé, la niña correntina de 10 años que necesita 20 millones de pesos para poder caminar

Su familia organiza ventas y una campaña solidaria para costear la cirugía que le permitirá dejar el andador.

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 19:27
Gentileza Gladis Capelli

Irupé tiene 10 años y un gran sueño, poder caminar sin ayuda. Nació a los siete meses en Ensenada Grande, departamento de San Cosme, Corrientes, con parálisis cerebral. Desde entonces, su vida fue una cadena de desafíos, operaciones y tratamientos. Hoy necesita una última cirugía que le permitiría dar pasos por sí misma, pero el costo asciende a 20 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para su familia.

La historia de Irupé

Gladis Capelli, madre de Irupé, contó a El Litoral: “Ella se tiene que hacer la última cirugía que son de las rodillas y estamos haciendo una gran campaña para juntar la plata porque somos de escasos recursos. Queremos darle una mejor vida para mí única hija”. 

Irupé ya atravesó dos intervenciones anteriores, una rizotomía y una corrección en los pies. Ahora, su traumatólogo pediátrico, Enrique Fá, y su equipo del Sanatorio Norte de Corrientes, preparan esta tercera y definitiva operación, prevista para marzo del año próximo. 

“Será la última para que pueda dejar el andador y caminar como los niños de su edad”, explicó su madre.

Campaña para costar la última cirugía 

Mientras esperan el turno quirúrgico, la familia no se detiene. Cada fin de semana organizan ventas de pastelitos, empanadas, locro, arroz con pollo y bonos contribución. Todo con el único objetivo de reunir los fondos que le permitan a Irupé caminar por sus propios medios.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donaciones al alias CAMBACITO52, a nombre de Pedro Javier Meza. Cada aporte, por pequeño que sea, acerca a Irupé un paso más hacia su sueño.

Campaña para colaborar con Irupé

