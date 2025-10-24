Fuertes vientos derribaron árboles y provocó voladura de techos en 9 casas en Mburucuyá

Vecinos del paraje Manantiales en Mburucuyá, Corrientes vivieron momentos de extrema preocupación durante la mañana de este viernes, cuando una fuerte ráfaga de viento arrasó con árboles y provocó la voladura de techos en nueve viviendas.

Gentileza Juan Antonio Pared

Luciana Sosa, una de las afectadas por los fuertes vientos, contó a El Litoral: “Fue fuerte el temporal, a nosotros se nos voló el techo y los vecinos también sufrieron voladuras de techos y caída de árboles”.

Fuertes vientos en Manantiales

El fenómeno se desató de manera repentina cerca de las 8, según relataron los lugareños, podría haberse tratado de la “cola de un tornado” que atravesó la zona rural del departamento de Mburucuyá.

Gentileza Juan Antonio Pared

Los daños fueron importantes, con árboles caídos que interrumpieron caminos vecinales, postes de luz derribados y numerosas casas con techos arrancados por completo.

“No tuvimos luz al menos hasta las 15, cuando no tenemos luz tampoco tenemos señal para poder contactarnos con otros vecinos. Después nos enteramos de que estaban pasando por lo mismo”, agregó Sosa a este medio.

Tras el temporal, el intendente electo, Dr. Edgar Galarza Florentín, se hizo presente junto a su equipo en el lugar para asistir a las familias damnificadas.

Aunque el fenómeno duró pocos minutos, su impacto fue devastador. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no confirmó oficialmente la presencia de un tornado, pero no se descarta que las condiciones climáticas, alta humedad y una fuerte corriente de aire caliente, hayan favorecido la formación de vientos de gran potencia.