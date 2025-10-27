Se inta a la población a recibir la vacuna antigripal y el refuerzo contra el Covid 19

Continúa la campaña de inmunización para recibir la vacuna antigripal y refuerzos por Covid-19, informaron desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Coordinado por la Dirección de Inmunizaciones, se insta a la población a asistir a los vacunatorios donde también se puede completar el calendario de vacunación. Cabe recordar que las dosis son gratuitas y están disponibles en los centros de salud de la provincia.

En la Capital, las dosis antigripales están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los hospitales Ángela de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

Personal de la salud.

Embarazadas: en cualquier momento de la gestación.

Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas.

Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

Pacientes oncohematológicos y trasplantados.

Personas con obesidad.

Diabéticos.

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

En todos los casos deberán presentar orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

Quiénes deben recibir refuerzo de la vacuna contra el Covid-19

Quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

Cronograma