Advertencia a los hinchas de la Universidad de Chile antes del partido con Lanús

Lanús recibirá este jueves a la Universidad de Chile por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y el partido llega con máxima atención por parte de las autoridades. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) emitió un mensaje contundente dirigido a los hinchas chilenos, recordando que no podrán ingresar al estadio y que la medida será controlada estrictamente por las fuerzas de seguridad.

El comunicado del organismo provincial se enmarca en los incidentes ocurridos durante el encuentro de ida disputado en Santiago, donde el micro que trasladaba al plantel granate fue atacado por simpatizantes locales. El organismo señaló que no se permitirán excepciones a la restricción impuesta por la Conmebol, que determinó la prohibición del público visitante de Universidad de Chile para el resto del torneo continental.

“Cualquier intento de ingreso al estadio será motivo de detenciones preventivas y actuaciones judiciales”, advierte el texto difundido por el ente, que además notificó que toda persona identificada con símbolos o indumentaria alusiva al club trasandino será sancionada con el derecho de admisión en toda la provincia. Según los registros oficiales, más de 80 simpatizantes de la “U” ya fueron incluidos en esa lista.

Solo estarán habilitados para acceder al estadio los planteles, cuerpos técnicos, dirigentes y periodistas acreditados. El ente también aprovechó la oportunidad para cuestionar el accionar de las autoridades chilenas por los disturbios del partido de ida: “El pedido de custodia a Carabineros fue ineficaz, ya que el micro de Lanús fue agredido”.

De cara al encuentro en La Fortaleza, se anunció un operativo de seguridad reforzado con presencia policial en los accesos, zonas aledañas y puntos estratégicos del conurbano sur. “Se tomarán todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad”, aseguró el organismo, recordando experiencias previas exitosas en otros certámenes internacionales disputados en territorio bonaerense.

La medida de exclusión para los hinchas visitantes rige desde los disturbios protagonizados en agosto durante el choque entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, que terminó con diez heridos y más de 90 detenidos. Pese a que hubo involucrados de ambos clubes, la Conmebol sancionó al equipo argentino y permitió que los chilenos continuaran en competencia, lo que generó malestar en la dirigencia local.

Ahora, Lanús y la “U” definirán su pase a la final en un contexto de alta tensión, con la seguridad como prioridad absoluta para evitar nuevos episodios de violencia.

Minuto Uno