Recuperaron una motocicleta que fue robada en pleno centro de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron una motocicleta que fue robada en pleno centro de la capital correntina y demoraron al autor del hecho.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que los efectivos recibieron un alerta de que en la intersección de calle San Juan e Hipólito Irigoyen se había registrado el robo de una motocicleta marca Zanella modelo ZB 110c.c..

Ante esto, los uniformados desplegaron un importante operativo de búsqueda y lograron divisar a un hombre en inmediaciones de Costanera General San Martín y San Luis, quien estaba observando la baulera de una motocicleta marca Keller.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó disimular su accionar, pero no pudo justificar su presencia en el lugar. Tras la inspección correspondiente, se determinó que se trataba de la motocicleta recientemente sustraída.

El hombre y las motocicletas fueron trasladados a la comisaría de la zona y puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, donde continúan los trámites judiciales correspondientes.

El operativo destacó la coordinación entre distintas áreas de la Policía de Corrientes para la recuperación de vehículos y la prevención del delito en la ciudad.