Juan Pablo Valdés: "Me pareció acertado que el Presidente convoque al diálogo y espero que sea una convocatoria real"

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, realizó un primer balance de las elecciones y analizó el escenario político que se abre a nivel nacional y provincial. En diálogo con Hoja de Ruta, el mandatario se mostró conforme con los resultados y ratificó su compromiso con el diálogo institucional.

“Estamos muy contentos por el apoyo recibido. Logramos sostener los números de elecciones anteriores y crecer unos cuatro puntos. La gente dejó un mensaje claro: no quiere retroceder. Corrientes volvió a mostrar una alta resistencia al kirchnerismo”, expresó.

En el marco de la nueva composición del Congreso, Valdés valoró la convocatoria al diálogo del presidente electo. “Escuché atentamente sus palabras. Me pareció acertado que convoque al diálogo y espero que sea una convocatoria real. Nosotros estamos para construir, queremos que la Argentina crezca y que ese futuro también incluya a los correntinos. Vamos a acompañar cuando tengamos información clara sobre el rumbo que se tome”, señaló.

Sobre el rol de Provincias Unidas, el frente que integran varios gobiernos provinciales, indicó que es momento de reflexión y consolidación: “Ha sido un comienzo alentador. Corrientes pudo sostener el triunfo y ahora tenemos que fortalecer el espacio. Nuestro objetivo es aportar desde una mirada federal, con provincias productivas como Corrientes, Córdoba, Santa Fe o Jujuy. No somos un espacio que apoye el kirchnerismo ni que quiera retroceder”.

El mandatario electo adelantó que en los próximos días comenzará la transición de gobierno, con reuniones por áreas. “Vamos a trabajar área por área, con equipos que analicen los temas económicos, de salud, educación y seguridad. Vamos a poner acento en mejorar los servicios y garantizar que el Estado brinde calidad”, explicó.

Valdés también expresó preocupación por el estado de las rutas nacionales, en especial la Ruta 12, donde un socavón en la zona de Itá Ibaté volvió a exponer la falta de mantenimiento. “Es preocupante el deterioro, sobre todo porque se trata de un tramo con peaje. No puede ser que tengamos que lamentar accidentes para que se actúe”, advirtió.

Consultado sobre el resultado en Esquina, donde ganó el candidato de Esquina Crece, Cristian Olivetti, Valdés afirmó que mantendrá una relación de trabajo institucional con todos los municipios. “No voy a hacer diferencias con ningún intendente. Tenemos que trabajar juntos, más allá de los colores políticos, para que Corrientes siga creciendo”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que ya se instaló en la capital provincial para coordinar la transición y la conformación de su gabinete. “Entiendo las responsabilidades que vienen. Es momento de estar presentes y trabajar, sin perder tiempo”, concluyó.

