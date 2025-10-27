Detienen a un hombre que llevaba elementos de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que este lunes se detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien llevaba consigo elementos de dudosa procedencia.

La detención se realizó durante la madrugada de este lunes cuando efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Elías Abad y Alberdi, donde divisaron a un sujeto que cargaba elementos de dudosa procedencia.

Por tal motivo, se procedió a la identificación y demora de un hombre de 27 años quien llevaba consigo un par de escobillas limpiaparabrisas marca Ford, modelo Duotec, una calculadora, un conjunto de cables y adaptadores con un conector OBD-II, un cargador de vehículo con un cable, una bolsa de tela con compartimientos; elementos que no pudo justificar propiedad.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a comisaría correspondiente donde se continúan con las diligencias de rigor.