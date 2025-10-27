Cristian Olivetti intendente electo en Esquina: "Queremos un gobierno de puertas abiertas"

El intendente electo de Esquina, Cristian Olivetti, habló con Hoja de Ruta tras su triunfo en las elecciones locales y aseguró que el resultado fue “más un desahogo que un festejo” después de una campaña intensa y una elección reñida. “Hasta las nueve y pico de la noche todavía no teníamos todas las mesas cargadas”, recordó.

Olivetti destacó que el desdoblamiento de los comicios fue una decisión acertada y que la ciudadanía “ratificó el rumbo” de su espacio, Esquina Crece. “Fuimos la única ciudad que desdobló las elecciones. No era una novedad para nosotros, siempre lo hicimos. Pero esta vez tuvo un peso mayor: fue una decisión muy buena, porque con el sistema provincial hubiera sido muy difícil mantener el municipio”, explicó.

Pese a la fuerte apuesta del oficialismo provincial por su propio candidato, el electorado de Esquina eligió a Olivetti. “Fue un camino arduo, pero recibimos un gran espaldarazo de la ciudadanía. Tres de los cinco candidatos a intendente eran parte de la gestión actual, y eso también marca lo que hicimos en este tiempo”, señaló.

Consultado por el vínculo con el gobierno provincial, Olivetti confirmó que trabajará en conjunto con la gestión de Juan Pablo Valdés: “Somos gobernantes que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos. Vamos a tener una relación de cooperación, como corresponde”.

En relación a la situación económica del municipio, el intendente electo reconoció que el panorama “es complejo” por la caída de la coparticipación y la paralización de la obra pública nacional. “Las municipalidades estamos haciendo todo a pulmón. Hay que ser ingeniosos para seguir funcionando, porque no alcanza con pagar sueldos: hay que hacer obras, atender contingencias, sostener servicios”, expresó.

Finalmente, Olivetti aseguró que su gobierno buscará mantener una gestión abierta al diálogo. “Queremos un gobierno de puertas abiertas. Más allá de las diferencias políticas, todos los que quieran sumar van a ser bienvenidos. Yo tengo buena relación con casi todos los que fueron candidatos”, dijo.

Mirá la nota completa