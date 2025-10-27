Benítez: “Queremos una relación madura con el gobierno provincial para seguir creciendo"

El intendente de Esquina, Hugo Benítez, celebró el resultado electoral que consagró como nuevo jefe comunal a Cristian Olivetti, candidato de Esquina Crece, espacio que continuará al frente del municipio. En diálogo con Hoja de Ruta, Benítez destacó el acompañamiento de los vecinos y remarcó que el triunfo “fue de la gente de Esquina”.

“Lo vivimos de una manera muy especial. Fue un triunfo del pueblo y nosotros solo tratamos de administrar bien los bienes de todos. Cristian Olivetti y Ángel Piciochi son dos personas que van a seguir por este camino de construcción. Pero también necesitamos la mano del Gobierno provincial”, expresó.

El jefe comunal consideró que la decisión de desdoblar las elecciones municipales fue acertada. “Esta elección permitió que el pueblo se exprese libremente, sin arrastre ni confusión con otras categorías. Eso nos favoreció, junto con la gestión que hicimos en estos ocho años. No fue fácil: el gobernador y el gobernador electo apoyaron a su candidato, pero nosotros ganamos bien, en buena ley”, sostuvo.

Benítez asumirá el 10 de diciembre como diputado provincial y adelantó que su rol en la Legislatura será garantizar el vínculo político y de gestión entre Esquina y el Gobierno de Corrientes. “Tiene que ser una relación madura y conjunta. Queremos que se cumplan las obras prometidas, porque somos correntinos y queremos crecer para una Corrientes mejor. Esquina es una de las ciudades más importantes de la provincia, con turismo todo el año, y lo que necesitamos es mejorar la infraestructura e industrializarla”, afirmó.

Entre las prioridades, mencionó la construcción de un polideportivo y un corsódromo, además de proyectos que impulsen el empleo genuino y el desarrollo industrial. “Tenemos material y tenemos con qué hacerlo. La política debe servir para mejorar la vida de la gente, sin grietas. Después de cada contienda electoral, somos todos correntinos y argentinos. Lo importante es demostrar con hechos”, subrayó.

El intendente también celebró la alta participación del electorado esquinense, que rondó el 70% del padrón, y confirmó que en las próximas semanas comenzará el proceso de transición con el equipo del nuevo jefe comunal. “Cristian fue mi secretario de Coordinación, es un joven con mucha capacidad. Vamos a seguir trabajando juntos para una Esquina mejor”, concluyó.

