Se concretó la 56ª reunión del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social

Con la participación de autoridades provinciales, representantes regionales y referentes institucionales, se llevó a cabo la 56ª reunión del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (Cceds) en el Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en la ciudad de Corrientes. El encuentro estuvo presidido por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y contó con aportes técnicos, institucionales y políticos orientados a seguir consolidando el Plan Corrientes 2030.

Durante la jornada, las distintas regiones presentaron informes de avance y dictámenes vinculados al desarrollo territorial. Uno de los temas centrales fue la actualización de la matriz energética provincial, abordada por el Ing. Sanz, quien detalló la situación actual de la provisión eléctrica, solar y de biomasa. Se discutieron necesidades específicas como el acceso al gas natural, las demandas del sector turístico y estrategias para optimizar costos energéticos.

Una instancia de diálogo federal y estratégico

El Cceds está conformado por representantes de organizaciones civiles y empresariales de toda la provincia, quienes elaboran en conjunto propuestas dirigidas al Gobierno Provincial, con el objetivo de promover políticas públicas sostenibles a mediano y largo plazo. El Plan 2030 se destaca como un ejemplo concreto de esta visión participativa y federal.

Energía, infraestructura y competitividad regional

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la actualización del estado de la matriz energética provincial, con un informe técnico a cargo del Ing. Sanz, quien expuso sobre la dotación actual de energía eléctrica, solar y biomasa.

Las distintas regiones debatieron sobre las necesidades en materia energética, de infraestructura y servicios, destacando su importancia para la competitividad de los sectores económicos y productivos. Entre los temas abordados, se destacaron: Extensión del gasoducto y acceso al gas natural, necesidades energéticas del sector turístico en Paso de la Patria y en la Región 6 en general. Solicitudes de información energética: se pidió al Secretario de Energía un informe detallado sobre la oferta energética por región, su origen y posibles estrategias para reducir costos en el uso industrial, comercial y domiciliario. Desde la Región 2 se consultó sobre el aprovechamiento de Garaví. Se solicitó reactivar negociaciones y estudios técnicos pendientes.

Además, se destacó la importancia de fortalecer la infraestructura y la competitividad económica, junto con la propuesta de incluir temas clave de la provincia en la agenda nacional, como la conectividad y el desarrollo de los corredores fluviales.

También se presentó un informe con el detalle de obras públicas ejecutadas en 2024 y lo que va de 2025, y se invitó a las regiones a elevar iniciativas para el fortalecimiento del turismo, incluyendo el diseño de rutas escénicas y trazas culturales.

Modelo de Desarrollo y Visión energética

Al tomar la palabra, el senador González se refirió al modelo de desarrollo que impulsa la provincia, basado en: baja presión tributaria, generación de empleo genuino, fortalecimiento institucional y gobernanza.

González destacó que "en los próximos dos años se debatirá el modelo argentino a partir de las políticas de equilibrio fiscal", y remarcó la necesidad de que Corrientes coloque en la agenda nacional temas prioritarios como energía, infraestructura, desarrollo de la costa del Uruguay, y proyectos de conectividad como el puente Goya-Reconquista, Bella Vista- Villa Ocampo y el fortalecimiento de la red portuaria e hidroviaria.

El senador González subrayó la relevancia de debatir un modelo de desarrollo provincial basado en baja presión tributaria, generación de empleo genuino y mejora institucional, en el marco de las discusiones fiscales a nivel nacional previstas para los próximos años.

El Consejo continúa así con su labor de proponer políticas públicas sostenibles, con un enfoque participativo y federal, y reafirma el compromiso de Corrientes con un desarrollo estratégico, inclusivo y territorialmente equilibrado.

Participación regional

Los representantes regionales presentes fueron:

Región 1 (Capital). Por APICC, Presidente Augusto Massochi, Vicepresidente Alejandro Revidatti, Secretaria Carola Díaz.

Región 2 (Tierra Colorada): Presidente Miguel Zaluski, Vicepresidente Miguel Yunis, Secretaria Cinthia Toledo.

Región 3 (Centro-Sur): Presidente Marcelo Carbonell, Secretaria Griselda Aquino.

Región 4 (Río Santa Lucía): Secretario Iván Vilas.

Región 5 (Humedal): Presidente Juan Ramón Sotelo, Vicepresidente Pablo Bejarano, Secretaria Lucía Jorqueras.

Región 6 (Noroeste): Representantes Viviana Glibota y Secretaria Myrna Alcaraz.

También participaron el Secretario General del Consejo, Ernesto Yacovich; la Directora de Coordinación y Planificación, Patricia Mc Cormack, junto al equipo técnico del CCEDS.