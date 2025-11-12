Corrientes ya supera los 500 donantes de órganos y se posiciona cuarta a nivel nacional

Corrientes se consolida como una de las provincias líderes en materia de donación de órganos y tejidos. Según informó el director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes (Cucaicor), Héctor Álvarez, la provincia alcanzó los 501 donantes reales y registra una tasa de 16,14 donantes por millón de habitantes, lo que la ubica en el cuarto lugar a nivel nacional, detrás de Capital Federal, Entre Ríos y Mendoza.

Álvarez destacó que Corrientes es la única provincia del NEA que realiza donaciones en asistolia, una técnica que la posiciona como referente en el país. “Estos resultados son fruto del trabajo conjunto de la sociedad correntina, los equipos médicos y las instituciones que acompañan”, afirmó.

El funcionario recordó que Cucaicor cumple 31 años de trayectoria, y que el crecimiento actual representa una recuperación del protagonismo que la provincia tuvo hace más de una década. “En 2009 y 2010 Corrientes fue referente en toda Latinoamérica, luego hubo un retroceso, pero desde 2019 con un equipo joven y comprometido volvimos a ser reconocidos a nivel nacional y mundial”, señaló.

Desde 2019 hasta hoy, Cucaicor registró 471 donantes, que permitieron procurar 1.495 órganos y tejidos, posibilitando que igual número de personas “recuperen su vida”.

Álvarez también hizo hincapié en el impacto sanitario y económico de la donación. Explicó que el costo anual de un paciente en diálisis asciende a 45 millones de pesos, mientras que actualmente hay 7.000 personas en lista de espera en Corrientes. “El costo de no donar es muy alto para el sistema de salud. Por eso es fundamental seguir generando conciencia y sumando donantes”, remarcó.