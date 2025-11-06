Corrientes agotó su capacidad hotelera para el Encuentro Plurinacional de Mujeres

Corrientes ya alcanzó su capacidad hotelera de cara al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se realizará el 22, 23 y 24 de noviembre. La subsecretaría de Turismo del Municipio confirmó a El Litoral que casi el 100% de los hospedajes de la ciudad están reservados para el fin de semana del evento. Incluso hay visitantes que se alojarán en localidades cercanas como Paso de la Patria, San Cosme, Santa Ana y en la vecina provincia del Chaco.

Alta demanda de hospedaje

La demanda de alojamiento superó todas las expectativas, los hoteles comenzaron a recibir llamados desde febrero, ocho meses antes del evento para asegurarse un lugar en el encuentro que recibirá a miles de personas de distintas partes del país.

El Subsecretario de Turismo Municipalidad de Corrientes, Héctor Oscar Dávila, señaló a El Litoral: “Ya hay reservas hechas desde el mes de febrero en ese evento, reservas en algunas estructuras que nos han comentado los propietarios. Prácticamente todas las estructuras, lo que es hospedaje, hostel, hotel de tres estrellas, están totalmente reservadas”.

La diferencia de hospedajes entre las ciudades de Corrientes y Resistencia. Fuente: Airbnb

Últimas reservas

Dávila detalló además que “quedan algunas habitaciones en lo que es 5 estrellas o puntualmente en el Hotel de Turismo y la nueva estructura que se nos incorpora que es la cadena internacional Marriott y por supuesto todo el alojamiento no tradicional que se llama, que serían departamentos que son comercializados por Marketplace o Airbnb”.

Ante la gran convocatoria, muchas personas deberán hospedarse en localidades vecinas. “Hay mucha reserva en ese sentido. También hay gente que se quedará en Paso de la Patria, en San Cosme, en Santa Ana y por supuesto en Resistencia. Se espera que sea un evento completo, masivo, no está claro todavía la cantidad de gente que va a desembarcar, pero sí, es un destino que elevó mucho a un pico casi lleno o un lleno total para esa fecha”, señaló el subsecretario a este medio.

Capacidad hotelera en Corrientes

La Capital de Corrientes tiene alrededor de 2.500 camas pero además se suma la nueva cadena de hoteles Marriott y el hospedaje Centenario. A nivel provincial los números de plazas llegan a los 47.000 plazas.

“Hay que sumar muchas camas en alojamientos temporarios o no tradicionales que son alquiler informales diríamos ahí estamos alrededor de las 3.000 más. Después hay que sumar todas las camas alrededor del circuito Gran Corrientes como Paso de la Patria, San Cosme, Santa Ana, San Luis, entre otros. Consensuando esto con nuestros vecinos del Chaco están en la misma cantidad”, finalizó el subsecretario.