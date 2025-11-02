Matías Kulfas dará una conferencia magistral en la Facultad de Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (FCE-Unne) invita a la conferencia magistral “Repensar el desarrollo argentino ante cambios en la globalización”, a cargo del Dr. Matías Kulfas (Unsam), que se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025 a las 18:30 en la sede de la FCE-Unne.

La actividad forma parte de una visita institucional que incluirá reuniones de trabajo orientadas a intercambiar experiencias, fortalecer redes académicas y explorar acciones conjuntas entre la FCE-UNNE, el IPoDeR (Instituto de Políticas para el Desarrollo Regional) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El cierre de la agenda será la conferencia basada en su libro reciente, “Producir en la nueva globalización. Hacia dónde va el tren del desarrollo mundial y cómo puede subirse la Argentina”.

Sobre el disertante

Matías Kulfas es economista (UBA) y doctor en Ciencias Sociales (Flacso); profesor titular en la Unsam y en la UBA; Director del Doctorado en Ciencias Económicas (Unsam) e investigador en temas de desarrollo productivo y política industrial.

Se desempeñó como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME), director del Banco Nación y gerente general del Banco Central de la República Argentina.

Su trayectoria y enfoque en desarrollo, productividad e innovación resultan especialmente pertinentes para las agendas académicas y territoriales de la FCE-Unne y del IPoDeR, con impacto en gobiernos provinciales y locales, así como en el sector productivo regional.

Datos de la actividad

Título: Repensar el desarrollo argentino ante cambios en la globalización

Disertante: Dr. Matías Kulfas (UNSAM)

Fecha y hora: Lunes 3 de noviembre de 2025, 18:30 h

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas — UNNE

Organiza: Secretaría de Investigación, Innovación y Desarrollo — FCE-UNNE

Medios Unne