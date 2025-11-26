Corrientes tendrá una semana marcada por altas temperaturas

Corrientes vivirá días de calor en lo que resta de esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que entre este miércoles y el domingo la temperatura llegará a un pico de 36° C.

Durante esta jornada se prevé que la temperatura oscile entre los 19° y 33° centígrados con un cielo parcialmente nublado.

Según el SMN estos valores se mantendrán iguales hasta el sábado, donde los correntinos deberán soportar una máxima de 36° C.

En tanto que el domingo dará tregua con temperaturas con una máxima de 25°C, debido a que se esperan lluvias para esa jornada.

Si bien desde el organismo no emitieron un alerta por temperatura extrema, se recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar golpes de calor en menores de edad y adultos mayores.