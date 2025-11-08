Curuzú Cuatiá: casi 100 aves protegidas fueron rescatadas de un criadero clandestino

Rescataron a un total de 99 ejemplares como cardenales y jilgueros, que fueron hallados en condiciones de hacinamiento este sábado por la mañana en una vivienda en Curuzú Cuatía. La intervención se originó tras una denuncia vecinal y se concretó mediante una orden judicial autorizada por el fiscal rural.

Detalles del allanamiento

Durante el allanamiento en una vivienda del barrio Porteño de esa localidad, los efectivos encontraron 99 aves de distintas especies, entre ellas cardenales, jilgueros, zorzales y más de 80 periquitos australianos, todas encerradas en jaulas de diversos tamaños, incluyendo tramperas.

El importante operativo de rescate se llevó adelante por la Policía Rural y Ecológica que liberó a los ejemplares que eran mantenidas en cautiverio, muchas de ellas pertenecientes a especies protegidas. El procedimiento fue encabezado por el oficial ayudante Gómez Horacio, y finalizó con el secuestro de las jaulas y las aves, dando inicio a las actuaciones correspondientes por violación a las leyes ambientales vigentes.

Asimismo, se dio intervención a especialistas del Centro Aguará, quienes evaluarán el estado de las aves y determinarán si pueden ser reinsertadas en su hábitat natural o si requieren cuidados especiales antes de su liberación.