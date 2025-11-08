¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Chaco: el Puerto de Barranqueras exportó 25 toneladas de carbón a Estados Unidos

La operación se concretó esta semana, y reafirma la función estratégica del puerto en la salida de productos chaqueños hacia mercados internacionales.

 

Por El Litoral

Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 17:26

 El Puerto de Barranqueras concretó esta semana la exportación de 25 toneladas de carbón producido en Chaco hacia Estados Unidos.

La operación se desarrolló con normalidad y bajo supervisión directa de la administradora del puerto, Alicia Azula, quien destacó la coordinación entre los equipos técnicos y logísticos.

Azula subrayó que la exportación evidencia la capacidad operativa sostenida del puerto y su importancia como vía de salida para los productos chaqueños hacia mercados internacionales.

En los últimos años, el Puerto de Barranqueras ha reforzado su infraestructura y logística, consolidándose como un eje clave para el desarrollo regional y un motor de la reactivación económica provincial.

 

