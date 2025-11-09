Cruce entre Pichetto y Galperín por el pedido de regular plataformas chinas

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, tuvo un fuerte cruce con el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, tras el reclamo que hizo la compañía argentina de regulaciones sobre plataformas chinas de comercio electrónico, como Shein y Temu.

El legislador planteó inicialmente, en su cuenta de X: "Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino".

Galperín le respondió por esa vía: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.

Luego Pichetto le retrucó: “Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperín, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.

El pedido de Mercado Libre por la expansión del uso de plataformas chinas en la Argentina

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó la semana pasada “un buen marco regulatorio, que sea igual para todos los que compiten”, en referencia a las plataformas de comercio electrónico, y destacó: “Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

El ejecutivo destacó: “Muchas veces los que deben regular no entienden bien el negocio o responden a intereses de actores más tradicionales. Nos encanta competir porque nos encanta ganar pero los países deben encontrar formas de hacerlo en igualdad de condiciones”.

De la Serna advirtió en su exposición en el Foro Abeceb que el crecimiento del uso de plataformas del gigante asiático para compras de productos a bajo costo genera un “riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

El ejecutivo alertó: “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”.

De la Serna aclaró: “Lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad. La estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles, aunque las condiciones son significativamente mejores que de donde veníamos”.

TN

