Corrientes refuerza la vacunación antigripal por la inusual circulación de H3N2 en el exterior

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió una recomendación urgente para la aplicación de la vacuna Antigripal ante el brote inusual de gripe que afecta al hemisferio norte, impulsado por la nueva variante de Influenza A H3N2 subclado K.

El titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari, se reunió este lunes con la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, y solicitó reforzar los esquemas de vacunación y mantener la vigilancia epidemiológica en la provincia.

Riesgo por la variante H3N2

La nueva variante de H3N2 presenta mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad, lo que explica su rápida expansión. Si bien no se ha observado mayor gravedad en los casos individuales, la preocupación persiste dado que también circulan otros virus respiratorios como el VRS y el SARS-CoV-2.

La vacuna Antigripal disponible en el hemisferio sur, aunque no fue diseñada específicamente para esta variante, sigue siendo la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe, ya que ofrece protección clave para reducir los cuadros graves, las internaciones y las complicaciones, sobre todo en los grupos vulnerables.

Grupos de riesgo y prevención

El Ministerio recordó que los grupos de mayor riesgo que deben recibir una dosis anual de la vacuna Antigripal son:

Personal de la salud.

Embarazadas (en cualquier momento de la gestación) y puérperas .

Niños de 6 a 24 meses (requieren dos dosis).

Personas mayores de 65 años.

Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad, inmunodeficiencias, etc.), quienes deben presentar orden médica.

La prevención se mantiene con medidas como la vacunación, el uso de barbijo si hay síntomas respiratorios, la ventilación de ambientes, el lavado de manos y evitar exponer a personas de riesgo.

Disponibilidad de dosis y otros esquemas

Las dosis de la vacuna Antigripal están disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior. Se recuerda a la población concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Además de la Antigripal, la cartera sanitaria recordó el esquema de vacunación de calendario, destacando que, a partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (que previene Sarampión, Rubéola y Paperas) se aplicará a los 18 meses para lograr mayor protección.

Puntos de Vacunación en Capital: De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.