El hospital de Campaña recibió equipamiento de vanguardia para su laboratorio

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, encabezó la entrega de nuevo equipamiento técnico destinado al Servicio de Laboratorio del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”. La incorporación de esta tecnología busca dotar al nosocomio de herramientas de precisión diagnóstica para el manejo de patologías complejas.

Del acto participaron el director ejecutivo del hospital, Alberto Arregín, y el director administrativo, Juan Manuel Ferrer, junto al director general de Administración de la cartera sanitaria, Francisco Fernández. Los funcionarios destacaron la importancia de contar con recursos que agilicen la respuesta médica en un centro de referencia para toda la provincia.

Precisión diagnóstica y eficacia bacteriológica

El equipamiento entregado consiste en un autoclave vertical automático de 35 litros y una balanza de precisión. Estos elementos son fundamentales para el procesamiento de muestras y la realización de cultivos bacteriológicos, permitiendo identificar con exactitud los agentes causales de diversas infecciones.

“Este equipamiento va a permitir un diagnóstico preciso en las infecciones bacterianas, disminuyendo costos de tratamiento y días de internación”, resaltó Lanari durante la entrega. El ministro subrayó que la mejora en el laboratorio se traduce directamente en una mayor eficacia terapéutica, ya que permite administrar el antibiótico o tratamiento específico de forma más temprana.