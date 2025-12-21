Fuertes lluvias en Corrientes colapsaron desagües y activaron el comité de emergencia

Un intenso temporal azotó a la ciudad de Corrientes durante la madrugada de este domingo, con lluvias torrenciales que provocaron anegamientos en distintos puntos y obligaron a desplegar un operativo de emergencia municipal.

Según informaron desde la Municipalidad, el pico de precipitaciones se registró entre las 2 y las 3, cuando en apenas una hora cayeron 103 milímetros de agua.

De acuerdo con el parte oficial, el volumen de lluvia superó ampliamente la capacidad del sistema de desagües pluviales, que soporta con normalidad hasta 40 milímetros por hora. La situación se vio agravada por fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 35 kilómetros por hora, lo que ocasionó la caída de árboles y ramas en diferentes sectores de la ciudad.

Operativo del Comité de Emergencia

Desde el inicio del temporal, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encabezado por el intendente Claudio Polich, trabaja en el relevamiento de las zonas más afectadas y en la coordinación de cuadrillas y maquinaria municipal para atender las contingencias.

Los puntos críticos donde se registraron anegamientos fueron sobre avenida Laprida, avenida Ferré en sus intersecciones con España y Brasil, y en la zona de Chacabuco y Las Heras. También se reportaron complicaciones en los barrios Laguna Seca, 17 de Agosto y en el conglomerado conocido como La Olla.

Lluvias previstas para los próximos días

Desde el Municipio advirtieron que el pronóstico meteorológico anticipa la continuidad de las lluvias durante el domingo, el lunes y el martes. En ese contexto, solicitaron la colaboración de los vecinos para no sacar la basura fuera del horario establecido, con el objetivo de evitar el taponamiento de alcantarillas y desagües pluviales.

Las tareas de monitoreo y asistencia continuarán mientras persistan las condiciones climáticas adversas.