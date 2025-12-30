“No están solos”: el mensaje del arzobispo Larregain por las inundaciones en San Luis del Palmar

Ante las inundaciones que afectan a San Luis del Palmar y mantienen a numerosas familias evacuadas y autoevacuadas, el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain difundió un mensaje cargado de fe, esperanza y acompañamiento espiritual para los vecinos que atraviesan este difícil momento.

Palabras de aliento en la crisis

“En estos momentos de prueba, donde el agua y la incertidumbre afectan sus hogares y su tranquilidad, queremos hacerles llegar un abrazo fraterno cargado de esperanza”, expresó, reconociendo el impacto que la emergencia hídrica tiene en la vida cotidiana de la comunidad.

Larregain destacó la fortaleza del pueblo sanluiseño y apeló a la fe como sostén ante la adversidad. “Sabemos de la fortaleza y la fe inquebrantable de este pueblo. Pedimos a San Luis Rey de Francia que los proteja bajo su manto y que la solidaridad de los hermanos no tarde en llegar para asistir a quienes más lo necesitan”, señaló.

Cientos de familias debieron abandonar sus hogares

En su mensaje, también elevó una oración especial por las familias afectadas por el avance del agua, remarcando la importancia de la unión en estos momentos críticos. “Que el Señor les brinde la paz en medio de la tormenta, proteja sus vidas y bienes, y les dé la fuerza necesaria para reconstruir lo que el agua se ha llevado. No están solos, estamos unidos en oración y pensamiento con cada familia afectada”, manifestó.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras de aliento dirigidas a toda la localidad: “¡Fuerza, San Luis del Palmar! Que la bendición de Dios descienda sobre toda la región”.

El mensaje se suma a las múltiples expresiones de apoyo y solidaridad que recibe la comunidad de San Luis del Palmar mientras continúa enfrentando las consecuencias de una de las inundaciones más severas de los últimos tiempos.