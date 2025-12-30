San Luis del Palmar: ya son 450 sanluiseños en 13 centros y más de 200 autoevacuados

La emergencia hídrica en San Luis del Palmar continúa profundizándose y el número de personas afectadas sigue en aumento. Actualmente se registran 114 familias evacuadas, que representan alrededor de 450 personas alojadas en 13 centros habilitados, a lo que se suman más de 200 sanluiseños que debieron autoevacuarse en casas de familiares y amigos ante el avance del agua.

El drama de los sanluiseños

Un escenario crítico, marcado por la angustia de los vecinos y la falta de recursos básicos, que si bien, muchas familias se resistieron inicialmente a abandonar sus hogares, con la esperanza de que el nivel del agua descendiera, con el correr de las horas debieron dejar sus hogares.

Luis Dalmacio

Luis Dalmacio, periodista de San Luis del Palmar, describió la situación crítica a El Litoral: “Mucha gente no quería salir, quería permanecer con la esperanza de que el agua baje, pero en realidad el agua sube más todavía”, relató. En ese contexto, contó una de las escenas más dramáticas vividas en las últimas horas: “Esta mañana fueron a rescatar a una familia que nos estaba esperando sobre el techo de su casa, que está a unos 100 metros de la orilla del río. La vivienda ya estaba totalmente bajo el agua”.

El periodista también destacó el impacto emocional que genera la catástrofe: “Cuando uno va y ve a la gente, la verdad es que se nota la mirada perdida, como no encontrando respuestas. Sinceramente, es una situación complicadísima”, expresó.

Más de una semana bajo agua

La situación comenzó a agravarse la semana pasada con el arribo de lluvias intensas.

El escenario es más complicado ya que las aguas de la inundación ocurrida hace más de un mes aún no habían regresado a su cauce normal, y las nuevas lluvias agravaron la situación.

Zonas complicadas por la inundación

La emergencia no se limita al casco urbano de San Luis del Palmar. Las zonas rurales están atravesando un panorama igual o incluso más grave. Empedrado Limpio, cuarta sección del departamento, considerado un punto crítico histórico en materia de inundaciones, las familias están bajo agua.

También se encuentran severamente afectadas la quinta y sexta sección, áreas lindantes al curso del Riachuelo, que se desbordó por completo. La segunda sección, cercana a un brazo que se dirige hacia San Cayetano, presenta un panorama similar, en este caso sobrepasó toda la orilla.

En la zona de las 100 Viviendas, ubicadas a unos 200 metros del ingreso a la localidad, el agua continúa avanzando. En las viviendas del 2017 el agua llegó hasta la calle San Luis a unos 80 o 90 metros, lo que genera una fuerte preocupación entre los vecinos.

Con el correr de las horas, la provincia, el municipio y los equipos de emergencia continúan asistiendo a las familias afectadas, mientras crece la demanda de ayuda, especialmente de agua potable y elementos básicos, en una crisis que mantiene en vilo a toda la comunidad de San Luis del Palmar.

(VT)