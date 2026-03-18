Residencias en Corrientes: abren más de 300 plazas en Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes habilitó 332 plazas para el sistema de residencias destinadas a distintas especialidades de la salud, en el marco del concurso que comenzó en marzo y se extenderá hasta mayo.

Áreas y especialidades

Las vacantes están dirigidas a profesionales de:

Medicina

Enfermería

Bioquímica

Obstetricia

Nutrición

Psicología

Veterinaria

Odontología

Más del 40% de las plazas corresponden a residencias médicas en sus modalidades básicas, articuladas y posbásicas.

Entre las especialidades se incluyen Pediatría, Clínica Médica, Traumatología, Cirugía General, Psiquiatría, Infectología, Terapia Intensiva (adultos y pediátrica), Neonatología, Tocoginecología y Medicina General y Familiar.

Articulación institucional

El concurso se realiza de manera conjunta con la provincia del Chaco y la Universidad Nacional del Nordeste, que interviene como institución académica.

Desde la Dirección de Formación de Profesionales de la Salud indicaron que el sistema de residencias es una herramienta clave para la formación de posgrado y el fortalecimiento del sistema sanitario.

Cronograma del concurso

El proceso se desarrolla en distintas etapas:

Preinscripción: inició la semana del 9 de marzo

Adjudicación de plazas: entre el 12 y el 15 de mayo

Ingreso a residencias: a partir de junio de 2026

Sedes de formación

En la provincia funcionan 26 sedes institucionales, distribuidas entre hospitales de la capital y del interior, donde se desarrollan las residencias.