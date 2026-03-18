Corrientes: se refuerza la atención municipal con herramientas digitales

La Municipalidad de Corrientes avanza en la incorporación de herramientas digitales para mejorar la gestión de reclamos vecinales. La iniciativa incluye capacitaciones al personal administrativo en el uso del Sistema de Atención Ciudadana (SAC).

Las jornadas comenzaron el martes 17 y se extenderán hasta el viernes 20 de marzo en el Centro de Formación Profesional del barrio Dr. Nicolini. La propuesta está destinada a agentes de distintas delegaciones y se desarrolla en formato taller, con grupos divididos por turnos.

El director general de Atención y Cercanía Ciudadana, Eduardo Hidalgo, explicó que el objetivo es fortalecer la atención presencial mediante el uso de tecnología.

En ese sentido, señaló que si bien existen canales digitales como la línea 147, el Munibot o la aplicación municipal, muchos vecinos continúan optando por la atención en sus barrios.

Uso de datos y planificación

El funcionario destacó que la implementación del sistema permitirá relevar información clave sobre las demandas vecinales. A partir de esos datos, se podrán identificar las zonas con mayores requerimientos y planificar respuestas más concretas.

Las capacitaciones están a cargo del equipo del SAC y contemplan instancias prácticas para facilitar el uso de la herramienta. El objetivo es avanzar hacia una atención más ágil y cercana en cada delegación municipal.