Sin respiro: Corrientes se mantiene en alerta roja por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes el pronóstico extendido para Corrientes. La alerta roja por temperaturas extremas rige para casi todo el territorio de la provincia con poca probabilidad de lluvias y tormentas.

Para este lunes se prevé una temperatura máxima de 39° y una mínima de 25° con algunas nubes aisladas, no se esperan tormentas.

En tanto que para el martes las temperaturas oscilarán entre los 28° y 41°. Se recomienda extremar las precauciones pertinentes para el caso.

El miércoles la máxima será de 36° y la mínima de 28°. El SMN anuncia un cielo nublado para este día.

Para el jueves se prevé un alivio con la caída de lluvias en la ciudad. Las temperaturas, en cambio, no variarán mucho pues oscilarán entre los 25° y 35°.

Por último, la semana cierra con un viernes con temperaturas entre los 23° y 34°.

Cabe recordar que casi todo el territorio correntino está bajo la alerta roja por temperaturas extremas con excepción de Monte Caseros, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle que están en alerta naranja.

Por otro lado, para Ituzaingó y San Miguel el SMN anunció alerta naranja. En cualquiera de los casos es importante tomar los recaudos para evitar golpes de calor y cuadros de deshidratación, prestando atención en los niños y los adultos mayores.

