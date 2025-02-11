Un correntino campeón mundial busca sponsors para un selectivo de taekwondo

Un campeón correntino busca sponsors para un selectivo de taekwondo que se realizará en Mar del Plata este 22 de febrero y lo podría catapultar al Mundial en España.

Lautaro Romero del Castillo practica la disciplina hace 22 años y es de Corrientes Capital. En los últimos días compartió en sus redes sociales un posteo detallando que busca sponsors para cumplir su sueño de ir a España.

"Les cuento que estoy en busca de sponsor para el 2do Selectivo clasificatorio al Mundial de España 2025. El mismo se realizará en Mar del Plata este 22 de febrero. Tiene un costo de inscripción en dólares y por eso estoy en busca de empresas o marcas que me quieran sponsorear", señaló en su cuenta de Instagram (@lauta_romdelc).

El correntino tiene una amplia trayectoria en su área. Es II Dan de Taekwondo ITF, Campeón Mundial, Panamericano, Sudamericano, múltiple campéon nacional y dos veces integrante de la Selección Argentina.

"Es el segundo selectivo. El primero fue el año pasado en Rosario, en el cual estoy clasificado. Son tres selectivos. Hasta ahora estoy clasificado pero de los tres que más puntos suman clasifican al mundial", contó. "Es un selectivo muy importante ya que tenemos la oportunidad de representar a la Argentina en el mundial de Taekwondo que se hace en España en julio del 2025", detalló. Este sería el segundo mundial del joven y su sexta competencia internacional. La última fue en Corea en el Open Mundial.

"Es una oportunidad única y es lo más grande que tiene el taekwondo ITF en competencias a nivel mundial", destacó el joven a este medio.

Costos en dólares y necesidad de sponsors

Para realizar este viaje, se necesita una gran inversión por parte de los deportistas ya que los accesos están dolarizados. "Cada selectivo tiene un costo de 100 dólares por ítem. Yo compito en dos categorías, que serían Forma y Lucha. Tengo que pagar 200 dólares de inscripción, más el costo que implica el viaje, el traslado hasta Mar del Plata, la estadía por tres días y la comida", detalló.

De Chaco y Corrientes viajarán con Lautaro cuatro personas más entre estudiantes y maestros. Aún así, los costos serán altos en la ciudad turística.

Por eso, busca sponsors que puedan acompañar su recorrido para este selectivo. "Cualquier sponsor, no necesariamente del rubro del deporte. La verdad que cualquier ayuda económica me sirve un montón", señaló a este medio y contó que en el pasado fueron varias las empresas de renombre en Corrientes que apoyaron su participación en otro certámenes.

Lautaro, una trayectoria correntina en el deporte

Romero recibió un reconocimiento de la Ciudad denominado Mérito al Ciudadano por su trayectoria y por ser parte de la Selección nacional en Seúl, Corea donde fue campeón mundial.

"Trabajo con niños y jóvenes, adultos. La verdad que es un arte marcial que te da mucha disciplina y un deporte a nivel competitivo que es muy lindo. El taekwondo en sí para mí es mi vida y siempre intento darle un poquito de todo lo que el taekwondo me dio a mí. Por eso en cada entrenamiento, cada clase, cada charla que tengo con mis alumnos trato de transmitirles todo lo que aprendí, todos mis conocimientos para que el día de mañana sean igual o mejor que yo", contó a El Litoral.

Lautaro además habló con emoción de Benjamín Romero, un joven de 17 años que su alumno. "La verdad que es un chico que viene trabajando muy duro. Con él estamos apuntando al Mundial de España y a integrar la selección argentina de Taekwondo", cerró.

Las marcas que deseen contactar a Lautaro pueden hacerlo a través de sus redes sociales (@lauta_romdelc en Instagram).