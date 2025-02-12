¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

En Esquina

Valdés adelantó un aumento de sueldos para estatales: "Está en vista el porcentaje"

Según indicó, la gestión provincial aguarda el cierre del pago del plus de fin de año que concluirá en las próximas semanas. 

Por El Litoral

Miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 08:30

El gobernador Valdés adelantó un posible aumento de sueldo para estatales. "Estamos mirando un posible aumento de sueldos", aseguró el mandatario en su paso por Esquina. 

Según indicó, la gestión provincial aguarda el cierre del pago del plus de fin de año que concluirá en las próximas semanas. 

"Vamos a ver cómo recomponemos. Los ingresos de la provincia vienen bien", insistió a Radio del Guarán.

Además, aseguró que ya tienen en vista el porcentaje.  Pero no confirmó de cuánto se trataría. 

Cabe destacar que esta semana transcurre el pago del primer plus extraordinario para trabajadores de la provincia de Corrientes. 

En 2024, la provincia de Corrientes tuvo seis recomposiciones salariales. La última fue en octubre del año pasado con un 10% que aportaba un acumulado anual del 102%.

