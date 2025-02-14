Anunciaron cortes de suministro eléctrico en distintas zonas de Corrientes

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que se realizarán cortes programados en el suministro de energía eléctrica en la ciudad de Corrientes y en la localidad de Paso de los Libres con el objetivo de llevar a cabo tareas de mantenimiento y mejoras en el servicio. Estos trabajos afectarán a varias zonas y se llevarán a cabo durante el domingo 16 y el lunes 17 de febrero de 2025.

En la ciudad capital, el corte de energía está programado para el domingo 16 de febrero, en el horario de 06,30 a 12. Durante este lapso, se realizarán tareas de mantenimiento en las Líneas de Media Tensión (LMT), lo que afectará el suministro en los barrios San Benito, San Martín, Codepro, Santa María, Berón de Astrada, y zonas de influencia.

Mientras que en Paso de los Libres, se ejecutarán tareas de cambio de soportes en las LMT el lunes 17 de febrero. El corte será en dos horarios: de 08 a 13 en los barrios Primavera, Fábrica de Pastas, Monasterio Carmelitas, Ruta N° 155, Frigorífico, Matadero Viejo, Paso Troncón y zonas aledañas; y de 08 a 10 en las zonas del barrio Víctor Colas, Campus Universitario y alrededores.

La Dpec indicó que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más eficiente y seguro.

