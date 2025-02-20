Salud Pública insiste en que se complete el esquema de vacunación en los niños

Antes que el nuevo ciclo escolar de inicio en marzo, la Dirección de Inmunizaciones recuerda a toda la comunidad que las dosis del Calendario Obligatorio están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, insta a los tutores a completar los esquemas de vacunación de niños, niñas y adolescentes. Por esto se informa que las dosis están disponibles de forma gratuita en los vacunatorios provinciales.

Por su parte la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, comentó que “tenemos que incentivar que los padres controlen sí tienen completo el calendario de vacunación y, si no, que se acerquen a los vacunatorios en Capital e interior. Pedimos que aprovechen estas semanas que están realizando los estudios correspondientes para el ingreso escolar”.

Al mismo tiempo, indicó que “pueden acercarse a los hospitales u otros centros de salud” y remarcó que “un niño con el esquema de vacunas completo, es un niño sano”

¿Qué vacunas deben colocarse?

Para los 5 años corresponden: 1° IPV; 2° dosis de Triple Viral; 2° Varicela; y 2° Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años, una única dosis de Meningococo (ACYW); refuerzo de la Triple Bacteriana Acelular; única dosis del Virus Papiloma Humano y, refuerzo de Fiebre Amarilla.

En la página del Ministerio de Salud de la Nación, está el Calendario Nacional de Vacunación donde pueden controlar que tengan todas según la edad. Las dosis están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país y no requieren una orden médica.