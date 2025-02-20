Alarmante: dos gatos montés fueron atropellados en menos de una semana

En los últimos días se reportaron dos casos de gatos montés (Leopardus geoffroyi) atropellados en la Ruta Nacional Nº 127 y sus alrededores. Uno de los hechos se produjo en Curuzú Cuatiá a la altura del puente conocido como el Guayabal, y el otro a pocos kilómetros en el cruce de Colonia Tunas en Entre Ríos. Los animales se habían desplazado a raíz de los incendios en la zona.

El primer incidente ocurrió el 17 de febrero en la zona de La Paloma, Segunda Sección de Curuzú Cuatiá, Corrientes, a la altura del puente conocido como el Guayabal, a unos 15 km de San Jaime de la Frontera según detallaron medios locales. El felino fue hallado sin vida, aparentemente atropellado por un vehículo.

El segundo caso se registró entre el viernes y el sábado en un camino vecinal de Colonia Tunas, en territorio entrerriano. El animal fue encontrado sin vida entre el puente homónimo y el puesto de control policial Tunas, lo que sugiere una situación similar de atropellamiento.

Estos sucesos generaron alarma debido al reciente impacto de los incendios en el sur de Corrientes, que destruyeron vastas áreas del hábitat natural de muchas especies silvestres. La pérdida de refugio y recursos podría estar forzando a estos animales a desplazarse hacia zonas urbanas o rutas transitadas, exponiéndolos a mayores riesgos.

El gato montés, conocido por su pelaje que varía del gris al marrón y sus características orejas negras, es un felino solitario de aproximadamente el doble del tamaño de un gato doméstico. Este depredador nocturno se alimenta de pequeños roedores, insectos y aves, acechándolos en la oscuridad y descansando durante el día en árboles o vegetación densa.

