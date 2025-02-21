Temperaturas extremas en Corrientes: ¿se viene la tercera ola de calor del año?

Luego de una semana con temperaturas moderadas, vuelve a subir el termómetro a niveles extremos. A partir de este viernes, se prevén máximas elevadas que podrían superar los 40 °C y se podría confirmar la tercera ola de calor del año en Corrientes. Los pronósticos indican que se podría extender durante toda la semana.

Las condiciones extremas comenzaron este viernes pero con el correr de los días se podría intensificar. Así lo confirmó el último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) basados en los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido recientemente.

Según pudo saber El Litoral en lo que va del 2025 ya sucedieron dos olas de calor en el mes de febrero. A menos de una semana de la última se podría producir la tercera teniendo en cuenta los datos del organismo nacional.

Teniendo en cuenta los datos proporcionados a este medio por la doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, la primera ola de calor se registró entre el 4 y el de febrero. La segunda sucedió entre el 10 y el 12 de febrero.

Cabe resaltar que para que se den condiciones de ola de calor en Corrientes las mínimas deben superar los 23ºC y las máximas de 36ºC. Los pronósticos confirman estas condiciones a partir del domingo se prevé mínimas de 24ºC y máximas de 36ºC que se mantendrán en estos valores durante toda la semana.

Los valores son incluso extremos, las mínimas podrían llegar hasta los 30ºC, la última vez que alcanzó niveles de esta índole fue el 10 de febrero con 28,4ºC de mínima en la ciudad de Corrientes.

En el informe se detalla que a principios de la semana siguiente se espera que continúen las condiciones de ambiente muy caluroso y húmedo sobre la región.

