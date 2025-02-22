Continúa la colonia de vacaciones para adultos mayores

La Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social informó que el viernes se desarrolló la tercera jornada de la colonia de vacaciones de adultos mayores en el predio del Club Invico.

Esta actividad es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y tiene la finalidad de que los adultos mayores participen de diferentes actividades deportivas y recreativas.

Al finalizar de cada jornada se les distribuye agua mineral y bandejas saludables donde además, comparten un almuerzo comunitario.

En la presentación de la actividad en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el representante de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría, comentó que la colonia de vacaciones arrancó "con 200 alumnos inscriptos" y agregó que cuentan con un "convenio con la sala de primeros auxilios - del CAPS Pio XI- para tener enfermeros y médicos atentos".

Se recuerda que la colonia está destinada a personas mayores de 60 años, quienes se inscribieron en forma online. La misma se desarrolla todos los viernes del mes de febrero, desde las 08.30 a 12.