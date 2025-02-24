Corrientes otra vez bajo alerta roja por temperaturas extremas

Corrientes empezó la semana con el anuncio de alertas por temperaturas elevadas según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la capital y otras localidades del noroeste de la provincia rige una alerta roja por temperaturas extremas.

Este lunes las temperaturas oscilarán entre los 25° y 39°, llegando a su pico durante la tarde.

Además, el SMN informó que rige una alerta roja por temperaturas extremas para: Capital, Beron de Astrada, Empedrado, Itatí, General Paz, Mbucuruyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

En este contexto se sugiere a la comunidad extremar los cuidados para los grupos de riesgo, compuesto por adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Simultáneamente se anunció una alerta naranja para las localidades de Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle. Por otro lado, el resto del territorio correntino está bajo una alerta amarilla.

En todos los casos se recomienda estar siempre hidratados, vestir ropa holgada de colores claros y estar en lugares frescos y ventilados.