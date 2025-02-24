¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ricardo Colombi Gustavo Valdés Karina Milei
Corrientes otra vez bajo alerta roja por temperaturas extremas

La semana arrancó con un intenso calor y se anunciaron alertas para toda la provincia.

Por El Litoral

Lunes, 24 de febrero de 2025 a las 08:34

Corrientes empezó la semana con el anuncio de alertas por temperaturas elevadas según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la capital y otras localidades del noroeste de la provincia rige una alerta roja por temperaturas extremas.

Este lunes las temperaturas oscilarán entre los 25° y 39°, llegando a su pico durante la tarde.

Además, el SMN informó que rige una alerta roja por temperaturas extremas para: Capital, Beron de Astrada, Empedrado, Itatí, General Paz, Mbucuruyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

En este contexto se sugiere a la comunidad extremar los cuidados para los grupos de riesgo, compuesto por adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Simultáneamente se anunció una alerta naranja para las localidades de Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle. Por otro lado, el resto del territorio correntino está bajo una alerta amarilla.

En todos los casos se recomienda estar siempre hidratados, vestir ropa holgada de colores claros y estar en lugares frescos y ventilados.

