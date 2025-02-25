Casos de Sarampión: el Ministerio de Salud insiste que la población se vacune

El Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes, insta a la población en general que se complete el calendario obligatorio de vacunación ante la aparición de casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. Ya se diagnosticaron cuatro en lo que va del año.



Informan desde la cartera sanitaria provincial de que se trata de una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. La dosis, es la única medida efectiva para prevenir ésta enfermedad, Paperas y Rubéola.

“Estamos en una época de ingreso escolar y tenemos que aprovechar este momento para que las familias completen el calendario de vacunación obligatorio”, dijo la directora general de Epidemiología del Ministerio de Salud de Corrientes, Angelina Bobadilla.



La vacunación es obligatoria y gratuita en todos los vacunatorios y hospitales públicos. El Calendario Nacional de Vacunación incluye 2 dosis de Triple Viral a los 12 meses y a los 5 años de edad.

De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas).



Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el Sarampión y la Rubéola aplicada después del año de vida (Doble o Triple Viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.



Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con el virus. Todas las personas que trabajan en el nivel asistencial (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc.) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el Sarampión y la Rubéola aplicada después del año de vida (Doble o Triple Viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.



La vacuna está contraindicada en:

Personas gestantes

Niños y niñas menores de 6 meses

Personas con antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a componentes de la vacuna

Personas inmunocomprometidas

Personas con infección por VIH con recuento de CD4 < 15% o < 200/mm3

Personas con inmunosupresión por drogas

Personas trasplantadas de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos

A la vez, se recuerda que la vacunación es un acto solidario, protege a quienes la reciben como a toda la comunidad, lo que implica un beneficio también para quienes no pueden aplicarse como pacientes con inmunocompromiso y personas gestantes.

Síntomas

El Sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Además, puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños.

Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Entre los síntomas se incluyen fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Por la presencia de fiebre y erupción cutánea, se recomienda programar una consulta con profesionales de salud. No concurrir a lugares públicos hasta que lo autoricen.

Aunque Argentina eliminó la circulación endémica del Sarampión en el año 2000, los casos importados representan un riesgo significativo, especialmente en contextos de baja cobertura vacunal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 se notificaron más de 320.000 casos confirmados en 184 países, lo que refleja un aumento global de la enfermedad.

