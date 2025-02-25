Viajá al Fin del Mundo con la promo exclusiva en Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar

Ushuaia, un destino emblemático en el Fin del Mundo, invita a las familias a aprovechar el fin de semana largo de Carnaval (del 1 al 4 de marzo) con su exclusiva promoción Family Plan. Esta oferta especial permite que los menores de 10 años se hospeden sin cargo en los Lofts del hotel, siempre que compartan la habitación con sus padres.

Sobre la promoción Family Plan

*Para que más familias puedan vivir la magia de Ushuaia en Carnaval, el hotel ofrece su exclusiva promoción Family Plan:

*Menores de 10 años sin cargo en los Lofts del hotel

*Válido para reservas directas

*Sujeto a disponibilidad

*Desde 292 + tax por noche vista glaciar / Desde usd 325 + tax por noche vista bahia

El hotel ofrece una ubicación privilegiada en la Reserva Natural Protegida El Martial, a solo minutos del centro de Ushuaia, combinando el equilibrio perfecto entre aventura, confort y naturaleza, convirtiéndose en la mejor elección para quienes desean descubrir el Fin del Mundo en familia.



Un fin de semana largo en un entorno único para disfrutar en familia

Carnaval es la oportunidad perfecta para compartir momentos especiales, y el hotel brinda el escenario ideal para hacerlo garantizando la calidez y tranquilidad necesarias para disfrutar en familia, ofreciendo 122 habitaciones, suites y lofts con vistas panorámicas a la bahía y al Glaciar Martial.

Además, su fácil acceso al centro de Ushuaia y al aeropuerto permite aprovechar al máximo cada momento del viaje, explorando los paisajes más impactantes del sur argentino.

Gastronomía patagónica para compartir

El hotel ofrece una propuesta gastronómica inspirada en los sabores de la Patagonia y Argentina. En el Restaurant Temaukel, los huéspedes pueden disfrutar de una cocina regional de excelencia, acompañada de una cuidada selección de vinos argentinos.

Por su parte, el Kayen Bar es el espacio ideal para relajarse con una bebida caliente, o compartir un tapeo con vistas espectaculares al Canal Beagle.

Un destino con actividades para toda la familia

*Ushuaia es un destino único, lleno de experiencias inolvidables para disfrutar en familia. Desde actividades de aventura hasta propuestas para relajarse, las opciones son infinitas:

*Mountain bike entre paisajes de ensueño

*Navegación con avistaje de fauna marina

*Recorrido en el histórico Tren del Fin del Mundo

*Experiencias en 4x4 con visitas a estancias típicas

*Paseos en helicóptero sobre los impactantes glaciares

*Cabalgatas por senderos patagónicos

*Buceo y avistaje de aves

Excursión a Mansa, un pintoresco pueblo de pescadores con un atractivo circuito gastronómico

Además, el hotel está ubicado a solo 5 minutos del Glaciar Martial, desde donde se puede realizar un trekking siguiendo el cauce de un arroyo hasta llegar al imponente glaciar, una experiencia inolvidable para grandes y chicos.

Acerca de Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar

Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar es el hotel de referencia en Ushuaia para quienes buscan una combinación perfecta de aventura, relax y naturaleza con más de 30 años de trayectoria. Su ubicación privilegiada, atención personalizada y exclusivas experiencias lo convierten en la mejor opción para disfrutar del Fin del Mundo en familia.

