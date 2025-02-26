El plantel de Boca Unidos está de paro por la falta de cobro de sueldos

Los jugadores profesionales de Boca Unidos decidieron no presentarse a entrenar en queja porque no les pagaron los salarios del mes de enero.

Fuentes allegadas al plantel informaron a ElLitoral.com.ar que los jugadores "están cansado de tantas mentiras". También se confirmó que "a parte del plantel se les debe el pago de los haberes correspondientes a enero".

Con respecto a esto último "se les dice (a los futbolistas) "te pago mañana, te pago pasado". Acá los jugadores si no cobran no pueden vivir. No pueden pagar sus gastos, son como cualquier trabajador".

La decisión de paro fue tomada tras el amistoso contra Chaco For Ever, partido que fue suspendido.

Además, se dió cuenta sobre la situación de quienes provienen de afuera de Corrientes capital: "Los alquileres donde viven los jugadores son pagados por el club y en algunos casos no se pagó enero", aseguró una fuente cercana al plantel.

Los jugadores no continuarán con sus actividades hasta que se resuelva la situación, en tanto que la administración del aurirrojo aún no emite un comunicado oficial.