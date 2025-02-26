Referentes de 20 centros de asistencia hicieron causa común contra el consumo problemático

El Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia convocó este miércoles a equipos interdisciplinarios de unos 20 centros dedicados a la asistencia de casos de consumos problemáticos. El evento se realizó en la capital correntina durante la mañana de esta jornada.

La reunión tuvo la finalidad de poner en relevancia el programa "Plan + Vida", la labor que se desarrolla en cada municipio y fortalecer herramientas en común para el abordaje de una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

El Ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, comentó al respecto: “Lo importante es estar ahí, en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Tener en ese lugar un primer encuentro con las familias, con los padres que a veces no se animan a encarar esta problemática. Y que tantas veces llegan cuando no hay más solución que buscar una internación en un centro especializado”.

En ese sentido, el funcionario aseguró que contar con equipos de profesionales en cada lugar aporta una herramienta fundamental para los intendentes.

De 2 a 20 centros

La coordinadora del Plan + Vida, Silvana Vischi, recordó que "hace 8 años se armó este Plan, la idea era crear centros para trabajar con la problemática en todas las localidades. Los primeros se crearon en Capital, uno el San Jorge y otro junto al Sedronar detrás de la terminal de ómnibus, la Estación El Nido”.

La apertura de más centros "requirió la creación de este Plan Provincial de Prevención y Asistencia del consumo problemático”; recordó la coordinadora.

Este miércoles, referentes de las localidades de Capital, Colonia Liebig, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Esquina, Mbucuruyá, Santo Tomé, Virasoro, Saladas, Paso de los Libres, Goya, Garruchos, Monte Caseros, San Carlos, Pueblo Libertador, Itatí, Perugorría, Sauce y San Cosme se encontraron para una puesta en común en cada uno de los Centros, y también para participar de disertaciones con profesionales y especialistas que trabajan vinculados con el programa.

15 mil atenciones por año

Cabe recordar que psicólogos, enfermeros, médicos, asistentes sociales y abogados conforman estos equipos, que a su vez se respaldan en profesionales de instituciones idóneas como el Hospital de Salud Mental, el Hospital Pediátrico, y el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia.

“La articulación para cada caso es diferente, a veces cuesta porque tenemos muchas escuelas con estas problemáticas. En el año recibimos unas 15 mil atenciones en la provincia”, mencionó la coordinadora, quien además señaló que desde el Plan + Vida reciben permanente consulta y trabajo coordinado con la Justicia, cuando se requiere el tratamiento de algún joven o adulto con problemas de consumo.

“Siempre tenemos equipos que nos apoyan en distintas áreas de gobierno: Educación, Desarrollo Social, Salud, Seguridad. Hay mucho por trabajar”, destacó Vischi.

Camino a un Observatorio

Entre los disertantes en la jornada, se contaron al director del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís, doctor Carlos Rodríguez; la jefa de Salud Mental del Hospital Pediátrico, doctora Susana Escobar, la directora de Salud Mental de la provincia, licenciada Graciela Pianalto, y al coordinador de la Red de Salud Mental, doctor Gustavo Gómez.

“Estamos en este encuentro para capacitarnos, aprender e intercambiar con los referentes, y también para fortalecer el trabajo en los barrios, la labor comunitaria y con las familias. Queremos ampliar nuestro trabajo con las Iglesias y con Sedronar, buscamos la forma de mejorar todo lo que ya se está haciendo”, remarcó Vischi al final.

De cara al futuro, mencionó que se busca “la creación de un observatorio provincial de esta problemática, queremos armarlo con referentes que entiendan de esta temática y monitorear todo lo que se está haciendo”, adelantó.