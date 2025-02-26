El barrio Laguna Brava fue sede por primera vez de los Carnavales Barriales

El barrio Laguna Brava fue escenario por primera vez de los Carnavales Barriales este martes. En total 26 comparsas brindaron un espectáculo de gran nivel, contando además con la participación especial de la agrupación Sambanda.

La propuesta municipal tuvo gran afluencia de público y la participación de 2300 comparseros. "El carnaval es cultura y es pasión, viene de adentro. Participan todos nuestros niños, jóvenes y adultos, pero también es trabajo social y generador del desarrollo económico”, remarcó el intendente Eduardo Tassano en la ocasión.

En la noche del martes la comunidad disfrutó de la actividad de forma gratuita. Se trató de la séptima noche del programa municipal de los Carnavales Barriales, que tendrá su gran cierre el próximo jueves en la avenida Costanera Sur.

Tassano comentó que "estamos proyectando para el 2026 dejar sentadas las bases para que los que sigan puedan seguir enfocándose en el derecho cultural, que para mí es lo más importante de la ciudad".

AGRADECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Cómo integrante de la agrupación Rubí Show, representante del Barrio Unión, Paola Araujo expresó su agradecimiento por esta nueva edición de los Carnavales Barriales. "Lo diferente que tiene el carnaval barrial es la alegría de la gente, las personas son muy copados con nosotros, nos aplauden, gritan, tiran nieve y eso es lo diferente, sentir el calor de la gente", comentó.

Por su parte, el vecino y comerciante de Laguna Brava, José Luis Orlando, agregó: "El comercio se mueve muy poco entre semana en el barrio, ahora con esto se mueve un poco más. Estamos teniendo un poco más de salida gracias al carnaval", destacó.