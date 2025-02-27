Cómo serán los servicios durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Corrientes informó sobre el funcionamiento de los servicios durante el lunes 3 y martes 4 de marzo, en el marco de los feriados nacionales de Carnaval.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunicó que la recolección de residuos se brindará normalmente tanto el lunes como el martes próximo en los horarios habituales. Lo mismo ocurrirá con la recolección diferenciada.

El Tribunal de Faltas funcionará durante el fin de semana y durante los feriados con una guardia, pero sólo para trámites abreviados de retiro de vehículos de la vía pública. El sábado 1 y el lunes 3 de marzo atenderá de 8 a 16, mientras que el domingo 2 y el martes 4 funcionará de 9 a 15.

Por su parte, la Dirección General de Defunciones funcionará, de 7 a 19, en la oficina ubicada por calle 25 de Mayo 1132 (Palacio Municipal) para trámites relacionados con inhumaciones, introducción de cenizas y traslados urgentes. En tanto que los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador estarán abiertos, de 7 a 17, para visitas e inhumaciones.

El Mercado de Abasto (El Piso) atenderá el 3 y 4 de marzo sólo de 7.30 a 13.30; mientras que el Mercado de Productos Frescos no atenderá el lunes, y el martes abrirá sus puertas sólo de 7 a 13.

Por su parte, los días feriados los paseos de compras ubicados en el Puerto, en el barrio San Gerónimo y la ex vía, trabajarán normalmente, en el horario de 8 a 21. Mientras que el Paseo del Puerto estará abierto de 7 a 15 y de 17:30 a 21:30 los días sábado 1 y domingo 2 de Marzo.

Las Ferias de la Ciudad se realizarán normalmente. El 3 y 4 de marzo los feriantes estarán de 10 a 22 en el Paseo Arazaty, actividad que se llevará adelante junto a los emprendedores de Ciudad de Diseño, mientras que el martes se instalarán en la plaza Torrent y la plazoleta Los Amigos, de 8 a 13.

La Secretaría de Salud informó por su parte que las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) no brindarán atención al público.

Los centros de informes turísticos funcionarán durante el fin de semana largo con las siguientes guardias: plaza Vera de 7 a 22, plaza Cabral de 16 a 20; terminal de 8 a 20, y paseo de compras del puerto de 7 a 21.30.

Los puntos Sube no atenderán el lunes y martes próximos, y no habrá cobro de estacionamiento medido en la ciudad.

En tanto que las áreas operativas de Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, barrido de calles y el Servicio de Emergencia Municipal (ambulancias), brindarán sus servicios con personal de guardia.

La Agencia Correntina de Recaudación (Acor), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL), y las demás oficinas administrativas comunales, volverán a abrir sus puertas el miércoles 5 de marzo.