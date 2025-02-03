El trabajo de Salud Pública en la primera noche de Carnavales

El Ministerio de Salud Pública informó que realizó la cobertura sanitaria durante la primera noche de los Carnavales Oficiales 2025 en el Corsódromo “Nolo Alias”.

El operativo sanitario contó con un equipo de 30 personas, compuesto por médicos, enfermeros, paramédicos y choferes. Hubo ambulancias y carpas para atender eventualidades. Esta acción es un trabajo en conjunto de la Dirección de Operativos Sanitarios y la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES).

En el corsódromo se instalaron cinco estaciones, con 4 consultorios móviles y 2 ambulancias de traslado. Todos los puestos cuentan con personal necesario para cualquier emergencia.

Este año trabajan también con la sala municipal por lo que se agregaron 2 carpas, ambulancias de traslado y médicos.

En la primera noche hubo 50 atenciones. Para finaliza, Salud Pública recuerda que “este dispositivo es similar al que implementamos para la cobertura de las diez noches de la Fiesta Nacional del Chamamé, donde realizamos 233 atenciones y 12 traslados a hospitales”.